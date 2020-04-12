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Талибы заявили, что освободят в течение дня первую группу удерживаемых лиц

По словам представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина, 20 пленных передадут сотрудникам Международного комитета Красного Креста

ТАСС, 12 апреля. Афганское радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено отпустить в воскресенье 20 пленных. Освобожденные лица будут переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Сегодня 20 заключенных, имеющих отношение к администрации Кабула, будут освобождены", - написал он на своей странице в Twitter.

Шахин также проинформировал, что удерживаемые лица будут переданы МККК в провинции Кандагар.

Ранее в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на Национальный совет безопасности Афганистана сообщил, что Кабул освободил третью группу заключенных сторонников "Талибана" в соответствии с указом президента страны Ашрафа Гани. Две первые группы вышли на свободу в среду и четверг.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.

Теги
Афганистан
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