Талибы заявили, что освободят в течение дня первую группу удерживаемых лиц

ТАСС, 12 апреля. Афганское радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено отпустить в воскресенье 20 пленных. Освобожденные лица будут переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Сегодня 20 заключенных, имеющих отношение к администрации Кабула, будут освобождены", - написал он на своей странице в Twitter.

Шахин также проинформировал, что удерживаемые лица будут переданы МККК в провинции Кандагар.

Ранее в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на Национальный совет безопасности Афганистана сообщил, что Кабул освободил третью группу заключенных сторонников "Талибана" в соответствии с указом президента страны Ашрафа Гани. Две первые группы вышли на свободу в среду и четверг.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.