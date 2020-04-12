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В Турции заявили, что Китай расследует отправку груза в Армению с упоминанием Арарата

В МИД Турции отметили, что посол Китая "подчеркнул неизменность позиции Пекина в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности Турции"

АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Китай всесторонне расследует инцидент с отправкой груза гуманитарной помощи в Армению, на упаковке которого упоминалась гора Арарат, именуемая в Турции Агры. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

"Посол Китая в Анкаре Дэн Ли сообщил, что груз гуманитарной помощи для Армении был подготовлен местной администрацией одного из регионов КНР и отправлен частной компанией. Причем местная администрация разместила на коробках лишь текст на китайском языке, где не содержалось упоминание о горе Агры. По словам китайского посла, текст на английском языке со ссылкой на гору Агры был размещен на коробках позднее, - проинформировал Аксой. - Инцидент всесторонне расследуется, и турецкая сторона будет оповещена об итогах".

По словам представителя турецкого МИД, посол Китая также "подчеркнул неизменность позиции Пекина в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности Турции".

Согласно данным турецких СМИ, из Китая в Армению были отправлены медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусом. На коробках виднелась надпись "Пусть наша дружба будет выше горы Арарат и длиннее реки Янцзы".

Теги
АрменияТурцияКитай
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