СМИ: президент Израиля сообщил Ганцу, что не продлит его мандат на создание кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин проинформировал в воскресенье главу партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, что не будет продлевать еще на 14 дней истекающий 13 апреля отведенный ему 28-дневный срок на формирование правительства по итогам выборов 2 марта. Об этом сообщила израильская государственная радиостанция Kan.

По ее данным, Ривлин сказал Ганцу, что в сложившихся обстоятельствах он не видит возможности удовлетворить просьбу главы центристов о продлении еще на две недели мандата на формирование кабинета. Как отмечает Kan, ранее в воскресенье действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал Ривлину, что прогресса на коалиционных переговорах между возглавляемой им партией "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" нет.