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Пандемия коронавируса нового типа

Welt: контрразведка Германии утверждает, что Китай занимается пропагандой на фоне пандемии

По данным издания, в Берлине считают, что Пекин пытается подвергнуть сомнению роль Китая как страны происхождения вируса

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (БФФ, контрразведка) считает, что Китай проводит активную политику пропаганды относительно ситуации с распространением коронавируса. Об этом со ссылкой на спецслужбу сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.

"Китайские официальные лица занимаются активной информационной и пропагандистской деятельностью в том, что касается коронавируса", - заявили изданию в ведомстве. По оценке контрразведки ФРГ, Пекин пытается подвергнуть сомнению роль Китая как страны происхождения вируса и подчеркнуть свои усилия по оказанию помощи западным государствам, чтобы "представить КНР как надежного партнера, разумно преодолевшего кризис".

Газета пишет, что представители Китая якобы выходили на контакт с сотрудниками германских министерств, пытаясь добиться того, чтобы последние положительно оценивали действия Пекина в борьбе с пандемией. По сведениям издания, МИД ФРГ в марте направил письмо в другие федеральные ведомства с рекомендацией не отвечать на запросы китайской стороны. В МИД Германии не прокомментировали эту информацию.

В БФФ также заявили изданию о том, что активность китайских разведслужб в Германии якобы "неизменно и независимо от нынешней ситуации остается на высоком уровне".

Теги
ГерманияКитайПандемия коронавируса нового типа
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