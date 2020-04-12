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СМИ: талибы освободили 20 пленных, связанных с правительством Афганистана

Процесс проходил под наблюдением и при посредничестве сотрудников Международного Красного Креста

ТАСС, 12 апреля. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) освободило в воскресенье 20 пленных, связанных с официальными властями Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV.

По его информации, группа из 20 человек была передана представителям афганского правительства в районе Шорабак провинции Кандагар. Указывается, что возраст освобожденных - от 16 до 45 лет.

Процесс передачи находившихся в плену у талибов проходил под наблюдением и при посредничестве сотрудников Международного Красного Креста.

Ранее в воскресенье телеканал ToloNews со ссылкой на Национальный совет безопасности Афганистана сообщил, что Кабул освободил третью группу заключенных сторонников движения "Талибан" в соответствии с указом президента страны Ашрафа Гани. Две первые группы вышли на свободу в среду и четверг.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения "Талибан" и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.

Теги
Афганистан
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