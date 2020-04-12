Глава МВД Турции подал в отставку после неудачи с комендантским часом

АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в воскресенье, что подает в отставку после введения 48-часового комендантского часа. Об этом глава МВД сообщил на своей странице в Twitter.

"Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения [с толпами людей на улицах турецких городов], которые появились [в пятницу вечером незадолго до введения комендантского часа], не соответствовали этому процессу, который был под контролем, - подчеркнул Сойлу. - Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел".

Он также попросил прощения у президента Турции Тайипа Эрдогана и всего турецкого народа.

10 апреля в 23:00 по местному времени (совпадает с мск) Министерство внутренних дел Турции объявило, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 31 провинции, включая Анкару, Стамбул и Анталью. После этого в социальных сетях появились видеоролики огромных толп у магазинов - люди были вынуждены отправиться за продуктами после объявления о введении комендантского часа. Это решение было также резко раскритиковано основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

50-летний Сойлу занимал пост главы МВД Турции с августа 2016 года. Кроме того, в период с ноября 2015 года по август 2016-го он также возглавлял турецкое Министерство труда и социального обеспечения Турции. Сулейман Сойлу вступил в ряды возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития в сентябре 2012 года.

На данный момент не сообщается, кто будет назначен на должность главы МВД республики.