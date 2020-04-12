{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Глава МВД Турции подал в отставку после неудачи с комендантским часом

Решение ввести 48-часовой запрет на выход из домов привело к огромным очередям у магазинов

АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в воскресенье, что подает в отставку после введения 48-часового комендантского часа. Об этом глава МВД сообщил на своей странице в Twitter.

"Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения [с толпами людей на улицах турецких городов], которые появились [в пятницу вечером незадолго до введения комендантского часа], не соответствовали этому процессу, который был под контролем, - подчеркнул Сойлу. - Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел".

Он также попросил прощения у президента Турции Тайипа Эрдогана и всего турецкого народа.

10 апреля в 23:00 по местному времени (совпадает с мск) Министерство внутренних дел Турции объявило, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 31 провинции, включая Анкару, Стамбул и Анталью. После этого в социальных сетях появились видеоролики огромных толп у магазинов - люди были вынуждены отправиться за продуктами после объявления о введении комендантского часа. Это решение было также резко раскритиковано основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

50-летний Сойлу занимал пост главы МВД Турции с августа 2016 года. Кроме того, в период с ноября 2015 года по август 2016-го он также возглавлял турецкое Министерство труда и социального обеспечения Турции. Сулейман Сойлу вступил в ряды возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития в сентябре 2012 года.

На данный момент не сообщается, кто будет назначен на должность главы МВД республики.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В столице Сомали вводится комендантский час
Ограничения начнут действовать в Могадишо с 15 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС