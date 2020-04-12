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Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции

Президент республики не счел прошение Сулеймана Сойлу подходящим, указали в администрации главы государства

АНКАРА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике администрации турецкого лидера.

"Наш министр подал прошение об отставке нашему президенту. [Эрдоган] заявил, что не счел это требование подходящим, - отмечается в коммюнике. - Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит исполнять свои обязанности".

Ранее Сойлу объявил в Twitter об отставке и попросил прощения у руководства страны и всего турецкого народа.

10 апреля в 23:00 по местному времени (совпадает с мск) Министерство внутренних дел Турции объявило, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 31 провинции, включая Анкару, Стамбул и Анталью. После этого в социальных сетях появились видеоролики огромных толп у магазинов - люди были вынуждены отправиться за продуктами после объявления о введении комендантского часа. Решение было также резко раскритиковано основной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП).

50-летний Сойлу занимает пост главы МВД Турции с августа 2016 года. Кроме того, в период с ноября 2015-го по август 2016 года он также возглавлял турецкое министерство труда и социального обеспечения. Сулейман Сойлу вступил в ряды возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития в сентябре 2012 года.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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