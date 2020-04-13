Парламент КНДР одобрил кадровые перестановки в руководстве страны

ПХЕНЬЯН, 13 апреля. /ТАСС/. Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) КНДР собрались в воскресенье в Пхеньяне на ежегодную парламентскую сессию, в ходе которой одобрили кадровые перестановки в руководстве страны и приняли ряд законов. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Третья сессия ВНС КНДР 14-го созыва состоялась 12 апреля в Мансудэском дворце съездов, - говорится в сообщении агентства. - На сессии единогласно приняты постановления ВНС КНДР "О принятии закона об утилизации", "О принятии закона КНДР о дистанционном обучении" и "О принятии закона КНДР о социальном обеспечении демобилизованных офицеров". Согласно сообщению ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын в состоявшейся парламентской сессии не участвовал.

По информации агентства, в ходе заседания 5 депутатов ВНС были избраны членами Госсовета КНДР. В частности, в состав высшего органа исполнительной власти республики вошли недавно назначенные министр иностранных дел Ли Сон Гвон и министр народных вооруженных сил Ким Чжон Гван. При этом ряд чиновников был отозваны из состава Госсовета, в том числе экс-министр иностранных дел Ли Ён Хо, экс-министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, а также вышедший на пенсию заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Су Ён, который курировал внешнюю политику.

Депутаты ВНС назначили Ким Чхоль Су министром природных ресурсов, Ким Чон Нама министром машиностроительной промышленности, Ли Сон Хака министром легкой промышленности, Ян Сын Хо - вице-премьером правительства республики. В ходе парламентской сессии был одобрен доклад кабинета министров КНДР об исполнении государственного бюджета в 2019 году и принят закон о госбюджете республики на 2020 год. Проведение сессии ВНС было запланировано на 10 апреля, но парламентское заседание состоялось на 2 дня позже по причинам, которые ЦТАК на уточняет.

Верховное народное собрание - высший законодательный орган КНДР, в нем 687 парламентариев. Депутаты избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и наиболее важные законопроекты.