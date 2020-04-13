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Суд Киева перенес рассмотрение апелляции Януковича на 18 мая

Перенос заседания связан с объявленным на Украине карантином

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд в связи с объявленным в стране карантином перенес на 18 мая рассмотрение жалобы на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник адвокат экс-главы государства Александр Горошинский.

"Суд перенес заседание на 18 мая в связи с карантинными мерами в стране", - сказал он.

Ранее суд приступил к рассмотрению заявленного защитой Януковича списка из 69 нарушений украинского законодательства и норм международного права, допущенных судом первой инстанции, который приговорил экс-президента к 13 годам заключения. Как сообщал ТАСС адвокат экс-президента Виталий Сердюк, речь идет о нарушениях порядка формирования состава Оболонского районного суда, который был определен еще до того, как дело поступило в суд, о нарушениях назначения дела к рассмотрению, а также о лишении самого Януковича возможности принимать участие в процессе и допрашивать свидетелей по делу и ряде других незаконных действий суда.

Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе. Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением и обжаловали приговор.

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Украина
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