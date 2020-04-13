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Пандемия коронавируса нового типа

Рада внесла изменения в бюджет Украины и создала фонд для борьбы с коронавирусом

Общая сумма фонда составит $2,3 млрд

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год в связи с распространением коронавируса и создала специальный фонд для борьбы с пандемией. Законопроект об этом депутаты одобрили в понедельник на внеочередном заседании парламента.

Представляя изменения в бюджет, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в первую очередь власть должна позаботиться о медиках. "На армию выделение средств остается без изменений. На поддержку врачей, закупку медицинского оборудования, расходных материалов - увеличить на 16,4 млрд гривен ($603 млн). Вместе с другими расходами финансирование медицины возрастет фактически в полтора раза", - отметил глава правительства.

Депутаты также создали фонд для борьбы с коронавирусом на период действия карантина и в течение 30 дней после его отмены. Общая сумма фонда составит 64,7 млрд гривен ($2,3 млрд). Деньги пойдут на борьбу с болезнью, поддержку медиков и экономики. Многие депутаты критически оценили сумму этого фонда, которая в первоначальном варианте составляла 120 млрд гривен (почти $4,3 млрд).

Кроме того, депутаты поддержали корректировку экономических макропоказателей, которые предложило правительство. В частности, средней курс доллара, который в прежнем варианте бюджета был заложен на уровне 27 гривен, понижен до 29,5 гривны. Также вместо роста ВВП на 3% прогнозируется спад экономики на 3,9%.

Из бюджета полностью убрали финансирование Агентства по управлению госдолгом, Фонда частичного гарантирования кредитов, Фонда энергоэффективности, Фонда президента Украины. С правительства сняли обязательство об увеличении прожиточного минимума до 4,2 тыс. гривен. Кроме того, на время карантина размер зарплаты чиновников, работников госпредприятий и членов их наблюдательных советов ограничили суммой в 47 тыс. гривен (около $1,7 тыс.).

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типаШмыгаль, Денис Анатольевич
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