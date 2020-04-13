Умер экс-спикер парламента Испании, возглавлявший его в ходе попытки переворота 1981 года

МАДРИД, 13 апреля. /ТАСС/. Бывший министр юстиции Испании, экс-председатель Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Ланделино Лавильа умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.

По ее информации, он умер после продолжительной болезни.

Лавильа занимал пост министра юстиции Испании с 1976 по 1979 год в правительстве Адольфо Суареса. Он считается значимой фигурой для перехода страны к демократии после кончины диктатора Франсиско Франко.

С 1979 по 1982 год Лавильа являлся председателем Конгресса депутатов. Именно он возглавлял палату, когда 23 февраля 1981 года была совершена попытка государственного переворота в стране и произошел захват здания парламента в Мадриде. Тогда в Конгресс депутатов ворвались десятки гражданских гвардейцев под командованием полковника Антонио Техеро. Путчисты в течение 18 часов удерживали парламентариев в надежде вернуть страну к авторитарной форме правления.