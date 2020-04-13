{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер экс-спикер парламента Испании, возглавлявший его в ходе попытки переворота 1981 года

Ланделино Лавильа было 85 лет

МАДРИД, 13 апреля. /ТАСС/. Бывший министр юстиции Испании, экс-председатель Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Ланделино Лавильа умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.

По ее информации, он умер после продолжительной болезни.

Лавильа занимал пост министра юстиции Испании с 1976 по 1979 год в правительстве Адольфо Суареса. Он считается значимой фигурой для перехода страны к демократии после кончины диктатора Франсиско Франко.

С 1979 по 1982 год Лавильа являлся председателем Конгресса депутатов. Именно он возглавлял палату, когда 23 февраля 1981 года была совершена попытка государственного переворота в стране и произошел захват здания парламента в Мадриде. Тогда в Конгресс депутатов ворвались десятки гражданских гвардейцев под командованием полковника Антонио Техеро. Путчисты в течение 18 часов удерживали парламентариев в надежде вернуть страну к авторитарной форме правления.

Теги
Испания
Реклама на ТАСС
Интервью
Генсек ШОС: усилий одной или нескольких стран недостаточно для борьбы с коронавирусом
Владимир Норов — о взаимодействии стран ШОС в условиях мировой пандемии и о неготовности крупных международных структур и альянсов к кризисным ситуациям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС