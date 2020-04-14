Война не по средствам. Почему Саудовская Аравия ищет способ уйти из Йемена?

Коронавирус и низкие цены на нефть могут вынудить Эр-Рияд изменить свою политику в регионе

За пять лет участия в йеменском конфлитке Саудовская Аравия не раз объявляла о временных перемириях. Но нынешняя ситуация может стать попыткой Эр-Рияда сократить свое присутствие в Йемене или даже попробовать выйти из затяжной войны. На прошлой неделе Саудовская Аравия и ее союзники по аравийской коалиции объявили в Йемене двухнедельный режим прекращения огня. Как сообщили в Эр-Рияде, это решение связано с мерами по противодействию распространению нового коронавируса. Недавно в Йемене зафиксировали первый случай инфицирования COVID-19. Эксперты и представители международных организаций не раз предупреждали, что вспышка эпидемии в этой стране может закончиться катастрофой.

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В коалиции также заявили, что временное прекращение огня проложит путь к переговорам между поддерживаемым Саудовской Аравией правительством и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", базирующимися в йеменской столице Сана. Перемирие может быть продлено, чтобы дать возможность сторонам конфликта обсудить предложения ООН по политическому урегулированию в стране. На первый взгляд решение Эр-Рияда выглядит гуманным жестом и демонстрирует внимание королевства к призывам ООН. Глава организации Антониу Гутерриш недавно выступил за прекращение боевых действий на всей планете ради совместных усилий для борьбы с пандемией. Йемен не первый год страдает от голода, эпидемии холеры и отсутствия медикаментов. За пять лет войны с участием Саудовской Аравии в стране погибло более 100 тыс. человек. Все это не казалось Эр-Рияду достаточным основанием, чтобы прекратить войну раньше, но что изменилось сейчас? Что происходит в Йемене Саудовская Аравия вступила в йеменский конфликт после того, как в 2014 году шиитские мятежники хуситы свергли международно признанное правительство страны.

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В Эр-Рияде уверены, что движение "Ансар Аллах" (хуситы) получает поддержку от Ирана, который якобы намеренно развязал гибридную войну в регионе. Вмешательство королевства только обострило противостояние в Йемене и сделало его еще более разрушительным. Операцию Эр-Рияда, получившую название "Буря решимости", поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. На первых этапах саудовские авиаудары помогли правительственным силам потеснить мятежников, но выбить их из столицы так и не удалось. Главный союзник Саудовской Аравии по коалиции ОАЭ в прошлом году отказался от участия в боевых действиях. Кроме того, хуситы начали запускать ракеты по территории королевства и нападать на его нефтяные объекты. Декоративное перемирие Решение Саудовской Аравии приостановить боевые действия в регионе вовсе не означает, что в Йемене наступит мир. Как раз наоборот. Лишенные международной поддержки правительственные силы станут более легкой мишенью для мятежников, которые уже перешли в наступление. Как писала на прошлой неделе газета Al Riyadh, после объявления прекращения огня движение "Ансар Аллах" нанесло ракетные удары по городам Мариб и Ходейда, а также попыталось отбить военный лагерь в провинции Эль-Джауф. Контроль над Марибом, нефтегазовым центром, не только даст хуситам доступ к ценным ресурсам, но станет большой стратегической потерей для правительственных сил и выступающих на их стороне племен. Город используется как плацдарм для нанесения воздушных и наземных ударов.

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Одновременно "Ансар Аллах" говорит о приверженности перемирию, но настаивает на выводе всех иностранных войск с йеменской территории. Военные цели хуситов постоянно меняются, но очевидно, что мятежники как минимум хотят быть частью правящей коалиции и, скорее всего, претендуют на весь север страны, включая Сану. Поддерживаемый ОАЭ Южный переходный совет (ЮПС) настаивает на независимости Южного Йемена. В свою очередь, силы, лояльные просаудовскому правительству президента Абда Раббо Мансура Хади, хотят, чтобы их лидер вернулся к власти в качестве главы объединенного Йемена. Ситуацию осложняют активно действующие в регионе террористы "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (обе организации запрещены в РФ), а также разрозненные вооруженные племена. Достичь настоящего перемирия между всеми враждующими сторонами — задача практически невыполнимая. Уйти по-английски Начиная кампанию в Йемене в 2015 году, Саудовская Аравия рассчитывала на быструю и победоносную войну. В Эр-Рияде не ожидали, что она затянется на годы и серьезно скажется на международном имидже королевства. Журналисты и правозащитники на раз указывали на разрушительные методы войны саудитов. Это касается и гибели мирного населения из-за хаотичных авиаударов, а также морской блокады Йемена, оставившей некоторые регионы страны без доступа к лекарствам и товарам первой необходимости.

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"Подобно Эмиратам, саудиты хотели бы объявить, что "эта война для нас окончена", — заявил AFP один из западных чиновников, который знаком с планами Эр-Рияда в регионе. — Но ситуация на местах очень сложная". Если Саудовская Аравия закончит войну прямо сейчас, то это будет означать, что королевство напрасно потратило на эту операцию миллиарды долларов и жизни своих бойцов. Выходом из этого тупика могут стать закулисные договоренности Эр-Рияда с хуситами. О том, что между сторонами существует неофициальный канал связи, сообщалось еще в ноябре 2019 года. Продолжать кампанию дальше в нынешних условиях королевство долго не сможет. Мировое падение спроса на нефть из-за коронавируса серьезно ударило по бюджету страны. К тому же на фоне пандемии Эр-Рияд покинули сотрудники британской оборонной компании BAE Systems, обслуживающие саудовские бомбардировщики. Это резко сократило возможность продолжать удары с воздуха. Непосильные расходы Экономические вызовы откладывают в долгий ящик планы Саудовской Аравии по модернизации страны. Дефицит денежных средств ставит под вопрос реализацию программы наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Vision 2030. Она предполагает диверсификацию нефтяной экономики королевства, реформу здравоохранения, образования, инфраструктуры, а также повышение уровня жизни граждан. В настоящее время 80% доходов Эр-Рияда зависят от нефти. С учетом того, что цены на сырье колеблются чуть выше $30 за баррель, Саудовская Аравия заявила, что сократит государственные расходы, поскольку пока использует свои иностранные резервы для поддержания экономики на фоне закрытия предприятий по всей стране из-за пандемии.

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