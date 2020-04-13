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Американский эсминец Porter направляется в Черное море

Как указано в заявлении 6-го флота ВМС США, эсминец "будет работать с партнерами в Черноморском регионе над обеспечением безопасности на море"

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Ракетный эсминец ВМС США USS Porter начал переход из Средиземного моря в Черное. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице в Twitter 6-го флота ВМС США.

"USS Porter (DDG78) начал переход в северном направлении из Средиземного моря в Черное море. Он будет работать с партнерами в Черноморском регионе над обеспечением безопасности на море", - отмечается в заявлении.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. В ноябре 2019 года этот же эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря и был взят на сопровождение силами Черноморского флота. Его сопровождали фрегат ВМФ РФ "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

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США
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