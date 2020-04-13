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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ выразил надежду на продолжение финансовой поддержки со стороны США

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с критикой организации

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус надеется, что США продолжат уплату взносов в бюджет ВОЗ, несмотря на критику в ее адрес со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом глава организации заявил в понедельник на брифинге в Женеве.

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"На настоящий момент, как вы знаете, США вносят самый большой взнос в ВОЗ", - сказал он. Гендиректор отметил, что с 2017 года неоднократно встречался с Трампом, а говорил с ним по телефону последний раз две недели назад. "Насколько я знаю, он (президент США) настроен на оказание поддержки. Я надеюсь, что финансирование ВОЗ продолжится", - добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.

На брифинге в Белом доме 10 апреля Трамп заявил, что в ближайшие дни американское правительство выступит с заявлением относительно взносов США в бюджет ВОЗ. В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он написал в Twitter, что организация "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее на брифинге для журналистов в Белом доме президент подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ. Кроме того, он заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский лидер предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, "случилась бы катастрофа".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта признана ВОЗ пандемией. Заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

Теги
СШАТрамп, ДональдТедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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