В Раде сообщили, что могут изменить регламент, чтобы ускорить принятие закона о банках

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Верховная рада на заседании 15 апреля может изменить регламент, чтобы ускорить рассмотрение поправок к законопроекту о банках, на принятии которого настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщила в понедельник в Facebook замглавы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В среду соберемся еще раз и примем изменения в регламент, которые позволят рассмотреть все 16 тыс. поправок к банковскому закону, но так, чтобы это не затянулось на полгода", - сообщила она. Изменения в регламент еще будут обсуждаться на уровне фракции. По словам Кравчук, в настоящее время "рабочая версия" изменений выглядит следующим образом: если к законопроекту вносится "больше поправок, чем в нем есть пунктов", но общее их число составляет не менее 500, то такой законопроект может рассматриваться по специальной процедуре.

Инициировать такую процедуру могут не менее 150 депутатов, а за ее применения необходимо голосование не менее 226 депутатов. "Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки", - пояснила Кравчук. После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

Все поправки, независимо от их количества, будут рассмотрены на уровне комитета, а не в сессионном зале, что должно значительно ускорить всю процедуру рассмотрения законопроекта. Ранее представители фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко выступали с предложением изменить регламент, чтобы упростить рассмотрение законопроектов, содержащих более 2 тыс. поправок.

Парламент должен принять во втором чтении законопроект о деятельности банков, который еще называют "антиколомойским". Он запрещает возвращать национализированные банки бывшим владельцам и направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного "Приватбанка". Принятие закона - одно из условий МВФ для предоставления Украине кредита. Коломойский сейчас через суды пытается доказать, что национализация была незаконной.

К данному законопроекту были поданы свыше 16 тыс. поправок, для полного их рассмотрения по действующему регламенту понадобится не менее полугода.