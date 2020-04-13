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Выборы президента США - 2020

Сандерс заявил, что поддержит Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США со своей стороны выразил уверенность в том, что его курс и политические воззрения сенатора от штата Вермонт "при всех своих различиях" весьма схожи
Берни Сандерс EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Берни Сандерс
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из предвыборной гонки демократов, заявил о поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США. Свою позицию он изложил в понедельник во время общения с Байденом в режиме видеоконференции, трансляция которой велась на странице сенатора в Twitter.

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"Вы нам нужны в Белом доме. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло", - сказал Сандерс. "Я сегодня прошу всех американцев, всех демократов и независимых, а также многих республиканцев объединиться в этой кампании и, как и я, поддержать данную кандидатуру", - подчеркнул сенатор.

Бывший вице-президент США со своей стороны выразил уверенность в том, что его курс и политические воззрения Сандерса "при всех своих различиях" весьма схожи. "Вы мне потребуетесь не только для победы в предвыборной кампании, но и для управления", - добавил он.

В начале текущего года сенатор в течение нескольких недель считался лидером в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. Позднее фаворитом гонки стал Байден.

Сандерс 8 апреля объявил о прекращении борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. На тот момент, согласно оценкам газеты The New York Times, Байдена готовы были поддержать 1 217 делегатов национального съезда, Сандерса - 914. Издание отмечало, что отрыв по числу голосов, который имелся у Байдена, был "почти непреодолимым" для Сандерса.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Ранее он намечался на 13-16 июля. Мероприятие отложили из-за пандемии нового коронавируса. Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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