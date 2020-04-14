СМИ: президент Израиля предоставил 48 часов на формирование кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин предоставил премьер-министру Израиля и лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху и главе центристской партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу дополнительные 48 часов на попытку сформировать правительство единства по итогам выборов 2 марта. Об этом сообщает во вторник израильское государственное радио Kan, отмечая, что срок в 28 дней, отведенный Ганцу на создание кабмина, истек в 00:00 (время совпадает с московским) 14 апреля.

По данным радиостанции, Нетаньяху и Ганц вместе обратились к президенту Израиля с просьбой о продлении мандата на формирование правительства. Лидер центристов приехал в понедельник вечером в резиденцию к премьеру для переговоров по преодолению разногласий между сторонами, которые пока не позволяют им подписать коалиционное соглашение.

Ганц официально обратился к президенту с запросом на продление выделенного ему срока на 14 дней 11 апреля, но Ривлин заявил, что не намерен делать этого, а собирается передать мандат на формирование кабмина на 21 день всему составу Кнессета (парламента) в случае, если сторонам так и не удастся договориться о создании коалиции единства. По закону, в течение этих трех недель парламентарии должны будут большинством в 61 из 120 депутатов рекомендовать главе государства одного парламентария, которому тогда отводится 14 дней на попытку создать правительство.

По результатам первых повторных выборов 17 сентября 2019 года Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли за отведенные им 28 дней сформировать правительство, после чего Ривлин передал право на попытку всему составу Кнессета на 21 день, но она также не принесла результатов. В результате перевыборы были назначены на 2 марта.

По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху после неудачи в создании кабмина за срок в 28 дней и дополнительные две недели провел через парламент закон о самороспуске Кнессета и проведении первых в истории еврейского государства перевыборов 17 сентября.

Нетаньяху остается главой переходного правительства Израиля до момента создания нового кабинета по итогам парламентских выборов.