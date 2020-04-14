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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: парламент Турции одобрил временное освобождение 90 тыс. заключенных

Как уточняет агентство Anadolu, на него смогут претендовать осужденные за нетяжкие преступления, лица старше 65 лет, а также женщины с детьми младше шести лет

ТАСС, 14 апреля. Парламент Турции одобрил во вторник постановление о временном освобождении части заключенных из-за угрозы распространения в тюрьмах нового коронавируса. Об этом сообщило агентство Anadolu.

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По его данным, временное освобождение коснется порядка 90 тыс. человек. На него смогут претендовать осужденные за нетяжкие преступления, лица старше 65 лет, а также женщины с детьми младше шести лет. Уточняется, что признанные виновными в совершении тяжких преступлений, террористических действий, насилия по отношению к женщинам не смогут претендовать на временное освобождение.

Как в свою очередь проинформировало агентство Reuters, эта мера будет действовать до 31 мая, однако может быть продлена, если число заразившихся коронавирусом в Турции продолжит расти.

В понедельник министр юстиции республики Абдулхамит Гюль сообщил о 17 случаях заражения и трех летальных исходах среди заключенных пяти тюрем. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Турции превысило 61 тыс., умерли 1 296 больных.

Теги
ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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