СМИ: парламент Турции одобрил временное освобождение 90 тыс. заключенных

ТАСС, 14 апреля. Парламент Турции одобрил во вторник постановление о временном освобождении части заключенных из-за угрозы распространения в тюрьмах нового коронавируса. Об этом сообщило агентство Anadolu .

По его данным, временное освобождение коснется порядка 90 тыс. человек. На него смогут претендовать осужденные за нетяжкие преступления, лица старше 65 лет, а также женщины с детьми младше шести лет. Уточняется, что признанные виновными в совершении тяжких преступлений, террористических действий, насилия по отношению к женщинам не смогут претендовать на временное освобождение.

Как в свою очередь проинформировало агентство Reuters, эта мера будет действовать до 31 мая, однако может быть продлена, если число заразившихся коронавирусом в Турции продолжит расти.

В понедельник министр юстиции республики Абдулхамит Гюль сообщил о 17 случаях заражения и трех летальных исходах среди заключенных пяти тюрем. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Турции превысило 61 тыс., умерли 1 296 больных.