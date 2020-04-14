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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что численность народного ополчения Венесуэлы превысила 4,1 млн

Глава республики добавил, что все они "готовы защищать свою родину"

БОГОТА, 14 апреля. /ТАСС/. Численность граждан Венесуэлы, которые находятся в рядах народного ополчения, превысила отметку в 4,1 млн человек. Об этом в понедельник сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

"Заявляю, что сегодня, 13 апреля 2020 года Боливарианское национальное ополчение насчитывает 4 156 567 человек", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Венесуэльский президент добавил, что все ополченцы "готовы защищать свою родину".

В начале декабря прошлого года Мадуро заявил, что численность ополчения составляет 3,3 млн граждан.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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