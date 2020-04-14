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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая

Решение будет принято позднее, указал министр финансов США Стивен Мнучин

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность отмены с 1 мая санитарных ограничений, введенных в США в связи с распространением нового коронавируса. Это подтвердил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин.

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Отвечая на вопрос о том, является ли 1 мая датой отмены ограничений, он подтвердил, что такая возможность изучается президентом США Дональдом Трампом. "У меня были обсуждения [данного вопроса] с президентом. Знаю, что он рассматривает это. Считаю, что он примет решение позже", - сказал глава Минфина США.

В свою очередь, Трамп, который тоже принимал участие в брифинге, подчеркнул, что "все должно быть безопасно", то есть при выработке решения об отмене ограничений нужно будет руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике. Мнучин в связи с этим заверил, что правительство США будет опираться в первую очередь на мнение медиков. "Мы работаем очень тесно с президентом и бизнес-лидерами, чтобы подготовить план [отмены ограничений и возобновления полноценной работы экономики]", - сказал министр финансов.

Кроме того, Трамп сообщил, что исполнительная ветвь власти США уже завершает подготовку этого плана. "Мы очень близки к завершению подготовки плана открытия страны. Будем надеяться, даже с опережением графика", - отметил глава администрации США.

При этом он уточнил, что готовятся и рекомендации такого рода для губернаторов штатов. "Мы вскоре завершим выработку новых и очень важных директив, чтобы предоставить губернаторам информацию, которая им нужна для того, чтобы начать безопасно открывать свои штаты. План моей администрации и соотносящиеся с ним директивы обеспечат американцам уверенность, нужную для того, чтобы они начали возвращаться к нормальной жизни", - заявил американский лидер.

Он также констатировал, что в целом ряде регионов США эпидемическая ситуация не вызывает совершенно никакой тревоги, несмотря на вспышку нового коронавируса.

Ситуация в США

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 580 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 23 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдМнучин, СтивенПандемия коронавируса нового типа
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