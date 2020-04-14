{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: депутаты парламента Японии сократят свои зарплаты в знак солидарности с населением

Эта мера будет действовать в течение года, сообщает агентство Kyodo

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Правящие и оппозиционные партии Японии договорились во вторник сократить зарплаты депутатов обеих палат парламента на 20% в знак солидарности с гражданами страны, переживающими падение доходов из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать в течение года, сообщило информационное агентство Kyodo.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

После консультаций между партиями соответствующий законопроект будет оперативно внесен на утверждение в парламент.

Депутаты обеих палат в месяц получают по 1 млн 294 тыс. иен (почти $12 тыс.) каждый. Средства, полученные путем урезания зарплат парламентариев, пойдут на компенсации и выплаты населению в связи с потерями от различных ограничений, связанных с распространением инфекции. Аналогичные меры уже предпринимались в Японии после того, как в 2011 году северо-восток ее главного острова Хонсю серьезно пострадал от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1".

В Токио и еще шести префектурах страны с 8 апреля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этой зоне закрыты многие увеселительные заведения, бары, другие места скопления людей. Их списки определяют губернаторы префектур, и условия выполнения режима ЧС различаются в зависимости от района. Власти настоятельно просят население не покидать дома без особой необходимости, однако пропускная система и другие жесткие ограничения пока не вводятся.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии к настоящему моменту превысило 8,4 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. Умерли 158 пациентов с коронавирусом.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СМИ: власти Японии отложили церемонии в честь нового наследного принца
Они состоятся, предположительно, осенью, передает агентство Kyodo
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС