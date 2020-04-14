В Сеуле заявили, что КНДР провела серию пусков противокорабельных крылатых ракет

СЕУЛ, 14 апреля. /ТАСС/. КНДР осуществила во вторник запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - земля" в акватории Японского моря. Об этом сообщает КНДР провела серию пусков противокорабельных крылатых ракет.

По его данным, пуски были произведены истребителями ВВС КНДР в районе прибрежного города Мунчхон в 07:00 утра (01:00 мск). Ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.

"Военные Республики Корея сохраняют повышенный уровень готовности, продолжая следить за ситуацией и возможными новыми ракетными пусками", - отмечается в сообщении КНШ.

В новость были внесены изменения (08:36 мск) - меняется источник, добавлены подробности.