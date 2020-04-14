{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

В Сеуле заявили, что КНДР провела серию пусков противокорабельных крылатых ракет

Как сообщили в Комитете начальников штабов Республики Корея, ракеты пролетели около 150 км и упали в воду
Описание
© AP Photo/Ahn Young-joon, архив

СЕУЛ, 14 апреля. /ТАСС/. КНДР осуществила во вторник запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - земля" в акватории Японского моря. Об этом сообщает КНДР провела серию пусков противокорабельных крылатых ракет.

На эту тему

По его данным, пуски были произведены истребителями ВВС КНДР в районе прибрежного города Мунчхон в 07:00 утра (01:00 мск). Ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.

"Военные Республики Корея сохраняют повышенный уровень готовности, продолжая следить за ситуацией и возможными новыми ракетными пусками", - отмечается в сообщении КНШ.

В новость были внесены изменения (08:36 мск) - меняется источник, добавлены подробности.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуострове
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сенат США проведет расследование роли Китая и ВОЗ в распространении коронавируса
Как сообщили в Комитете по внутренней безопасности, также планируется изучить причины нехватки запасов средств индивидуальной защиты и медикаментов для борьбы с вирусом в Соединенных Штатах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС