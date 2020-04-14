Сенат США проведет расследование роли Китая и ВОЗ в распространении коронавируса

ТАСС, 14 апреля. Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США начинает расследование обстоятельств появления коронавируса и его распространения с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил во вторник председатель комитета Рон Джонсон в интервью изданию Politico .

По словам сенатора, он и его коллеги намерены изучить обстоятельства появления и распространения вируса и принятые меры реагирования на эпидемию как в США, так и за их пределами "во всей их полноте". Расследование сосредоточится прежде всего на причинах появления коронавируса в Китае и на том, были ли достаточны усилия Пекина и ВОЗ, чтобы сдержать его дальнейшее распространение. "Где все это началось? Имела ли место передача [инфекции] от животного человеку? Или случилась утечка из лаборатории в Китае, где, например, с самыми благими целями могла идти разработка лекарств от других [типов] коронавирусов? Мы также должны изучить, какую роль сыграла ВОЗ в сокрытии информации о появлении вируса", - отметил председатель комитета.

Он также сообщил, что предполагается изучить причины нехватки запасов средств индивидуальной защиты и медикаментов для борьбы с вирусом в Соединенных Штатах, отсутствия производства ряда необходимых для борьбы с инфекцией лекарств на территории США.

По словам одного из участников расследования сенатора Рика Скотта, слова которого также приводит Politico, "мы не можем доверять коммунистическому Китаю, мы также узнали, что не можем доверять ВОЗ, потому что они лгали нам".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 580 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 23 тыс. человек.