FT: переговорщики ЕС и Британии скоро определят даты следующих консультаций по Brexit

ТАСС, 14 апреля. Главные переговорщики ЕС и Соединенного Королевства по Brexit - Мишель Барнье и Дэвид Фрост - в среду наметят даты дальнейших двусторонних переговоров об отношениях после выхода Великобритании из состава сообщества. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times .

По данным издания, консультации между ними по телефону состоятся впервые после того, как у Барнье 19 марта был выявлен коронавирус. ЕС и Великобритания должны завершить переговоры о будущем соглашении до конца этого года, несмотря на пандемию вызванного коронавирусом заболевания. Ближайшие раунды дискуссий пройдут в формате видеоконференций.

Контакты между Брюсселем и Лондоном продолжались и в период заболевания Барнье. В начале апреля состоялась серия консультаций команд переговорщиков по некоторым техническим вопросам. Представитель Еврокомиссии также провел консультации с Фростом.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.