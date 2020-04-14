Самолет ВМС США совершил полет над Корейским полуостровом после ракетных пусков КНДР

ТАСС, 14 апреля. Самолет-разведчик ВМС США EP-3E был замечен в небе над Корейским полуостровом вскоре после проведенных КНДР ракетных пусков. Об этом во вторник сообщил отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots в Twitter.

По его информации, самолет появился в небе в районе 10:00 утра (04:00 мск). Другие данные, в том числе о продолжительности, расстоянии и направлении движения разведывательного борта, не приводятся.

В свою очередь агентство Yonhap отмечает, что вероятной целью американского самолета являлось наблюдение за активностью КНДР после ракетных пусков.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух - земля" в акватории Японского моря из района прибрежного города Мунчхон в 07:00 утра (01:00 мск). В частности отмечалось, что пуски были произведены истребителями ВВС КНДР, ракеты пролетели около 150 км и упали в воду.