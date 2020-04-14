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Пандемия коронавируса нового типа
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Пандемия станет единственной темой видеоконференции министров обороны НАТО 15 апреля

Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, министры проведут обзор действий стран-членов и примут решение о дальнейших шагах

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса станет единственной темой видеоконференции министров обороны стран - членов НАТО, которая пройдет 15 апреля. Об этом сообщил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания.

"В повестке видеоконференции будет только одна тема - коронавирус. Министры проведут обзор действий стран-членов и примут решение о дальнейших шагах", - сказал он.

По словам Столтенберга, страны НАТО помогают друг другу в полной координации. "НАТО определяет, в каких странах есть свободные медицинские ресурсы и у каких государств есть свободные транспортные возможности для их доставки, которые затем задействуются для доставки помощи. В этом заключается координационная роль НАТО в ответе на пандемию", - отметил он.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на помощь в борьбе с пандемией альянс должен сохранять свою первоочередную деятельность по обеспечению безопасности союзников. "Основная задача НАТО - обеспечение безопасности для почти 1 млрд граждан. Мы должны продолжить нашу работу, чтоб кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности. Этот кризис, который потряс нас всех, будет иметь далеко идущие последствия. Завтра мы обсудим, как можем сохранить оборону и сдерживание альянса, наши миссии и операции во время пандемии", - добавил он.

Сокращение военных расходов

Страны НАТО пока не обсуждают вопрос сокращения расходов на оборону в связи с пандемией коронавируса, сейчас приоритет - спасение людей. Об этом заявил Йенс Столтенберг.

"Сейчас страны НАТО не информировали нас о сокращении своих военных расходов, и я также не намерен поднимать эту тему. Сейчас главный приоритет - спасение жизней. Хотя мы понимаем, что у этого кризиса будет экономическое измерение и последует падение роста", - сказал он.

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Столтенберг, ЙенсПандемия коронавируса нового типа
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