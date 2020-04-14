НАТО использует украинские самолеты Aн-124 для перевозки медицинских ресурсов

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. НАТО использует зафрахтованные украинские военно-транспортные самолеты для перевозки медицинских ресурсов, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса в странах альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии переговоров министров обороны альянса в онлайн-режиме.

"НАТО использует зафрахтованные украинские транспортные самолеты [разработанные в СССР в 80-х годах прошлого века самолеты Ан-124-100 "Руслан"] для обеспечения стратегических перевозок, - заявил он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Украиной в борьбе с пандемией коронавируса. "Это самолеты с огромными грузовыми возможностями. Мы приветствуем сотрудничество с Украиной в этой сфере", - добавил Столтенберг.

Он не уточнил, какого рода практическую помощь готова оказать НАТО Украине, однако отметил, что альянс "рассматривает возможность предоставления программы расширенного партнерства". При этом он добавил, что пока не готов говорить о сроках предоставления этой программы.

Проект сотрудничества России, Украины и НАТО по стратегическим авиаперевозкам был запущен в 2006 году для компенсации острой нехватки дальней военно-транспортной авиации у европейских стран альянса для обеспечения операции НАТО в Афганистане. Для этой цели страны НАТО арендовали у российско-украинской компании "Волга-Днепр" шесть самолетов Ан-124-100 "Руслан" до 2012 года. Впоследствии Россия вышла из этого проекта, и НАТО продолжила работать с Украиной.