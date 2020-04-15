Останется ли Трамп у власти? Судьбу президента решат ближайшие недели эпидемии

26 тыс. умерших, 608 тыс. зараженных: с 11 апреля США — официально самая пострадавшая от эпидемии коронавируса страна на земном шаре. Итог, способный напугать любого политика, рассчитывающего остаться у власти, не исключая и президента Трампа. В последние четыре недели американский лидер собирает журналистов на пресс-конференции ежедневно. Лейтмотив выступлений: экономический спад, вызванный эпидемией, не затянется. Однако, чтобы спасти страну от рецессии, нужно снять карантинные ограничения. В таком случае могут последовать многие тысячи новых смертей. Что у вас на выбор?

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Аргументы, которые вынужден взвешивать Трамп, входят в противоречие друг с другом. С экономической точки зрения продолжение общенационального карантина опасно. Если завершить его в ближайшие недели, сотни тысяч американцев смогут вернуться на работу. Если же нет — то и возвращаться им станет некуда: от длительного простоя последуют банкротства предприятий малого и среднего бизнеса. Именно их сотрудники, не зависящие от государственных субсидий, cоставляют костяк избирателей-республиканцев. В частном секторе охотно голосуют за низкие налоги и готовились до начала эпидемии поддержать Дональда Трампа, экономический рост при котором, хоть и незначительно, превосходил показатели Барака Обамы. В планах Белого дома — любыми средствами сохранить голоса малого бизнеса. В марте Трамп обещал возвращение к нормальной жизни на Пасху, до того — прекращение эпидемии с наступлением апреля. Согласно утечкам в СМИ, планы быстрого выхода из карантина до сих пор не отложены в сторону. В Белом доме размышляют над датой 1 мая. Трамп может объявить изоляцию завершенной к этому дню — даже с риском политических осложнений. И пусть губернаторы ряда штатов уверены, что без их согласия карантинные меры отменять недопустимо. Трамп заявляет, что имеет право на это. С санитарной точки зрения такое решение выглядит неоправданным. По прогнозам инфекционистов, число жертв эпидемии в Америке может стабилизироваться на отметке 150–200 тыс. человек, а это значит, что на пик заболеваемости Соединенные Штаты еще не вышли. Вдобавок нельзя исключать второй волны заражения, которая усугубит последствия первой. В Белом доме смотрят на вещи иначе: предпочитают доверять более оптимистическим моделям. Президент закрывает уши и греет руки

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Поставленный в трудные условия Дональд Трамп вынужден держать удар от своих оппонентов. Те утверждают, что президент не только пренебрегает мерами санитарной безопасности, но и несет ответственность за то, что вирусная инфекция вышла из-под контроля. Поле битвы — выпуски новостей. В марте телеканал ABC сообщил, что американские спецслужбы якобы предупреждали Белый дом об опасности коронавируса еще в ноябре 2019 года, но их сигналы не заинтересовали президента. В Пентагоне эту информацию опровергли. Однако тень на Дональда Трампа уже была брошена. Другое обвинение против президента — в попытке извлечь из кризиса личную выгоду, возможно, более обоснованно. Заявляя о скорой победе над эпидемией, Трамп не преминул возможностью прорекламировать фармацевтическое средство гидроксихлорохин, эффективность которого в борьбе с недугом не доказана. Как позже обнаружили журналисты издания The New York Times, производитель лекарства компания Sanofi связана с президентом: небольшая часть ее акций — его собственность. Кроме того, Трампа называют деловым партнером Кена Фишера, крупного инвестора в бизнес Sanofi. Главу государства обвиняют и в том, что он лично подает плохой пример нации. В отличие от президента Франции Эмманюэля Макрона, часто позирующего в защитной маске, Трамп надевать ее категорически отказался. Причина не слишком убедительна: проблемы, которые якобы возникают при деловых контактах. Не спас положения и призыв Белого дома ко всем остальным американцам — не пренебрегать ношением масок. "Делай то, что я говорю, а не то, что я делаю", — отозвалась на это предложение пресса. Круговая оборона Дональда Трампа

Американский лидер известен тем, что ни за что не станет безропотно выносить удары оппонентов. На попытку сделать из себя крайнего Трамп отвечает поиском других виноватых и находит их. Первый в списке Белого дома — Китай. При любых обстоятельствах Дональд Трамп и глава Государственного департамента Майкл Помпео подчеркивают происхождение коронавируса из Поднебесной. Протесты, раздающиеся в ответ, в расчет не принимаются. Вторая мишень для претензий — Всемирная организация здравоохранения: ее Трамп обвиняет в неправильных советах. Когда в январе США ограничили авиасообщение с Китаем, в ВОЗ были против. Белый дом объясняет это неформальными связями, существующими между организацией и Поднебесной. "По той или иной причине ВОЗ, хоть и финансируется в значительной степени США, очень завязана на Китай. Мы присмотримся к этому серьезно", — пригрозил Трамп. Дело дошло до открытого разрыва. На волне раздражения американские власти объявили о приостановке финансирования ВОЗ. Критики считают подтекст развернувшегося конфликта прозрачным: в ВОЗ против досрочного прекращения карантина и призывают всех в мире оставаться дома как можно дольше. Трампа такое развитие событий устроить не может. Третьим противником, на вину которого намекает президент, стал директор Института национального здравоохранения США Антонио Фаучи. В интервью журналистам врач допустил, что карантинные меры в США не подтвердили своей эффективности, а сам президент, если бы прислушивался к специалистам, мог бы спасти много человеческих жизней. Такие выпады в свой адрес Трамп терпеть не намерен. Фаучи он ответно обвинил в некомпетентности, припомнив ему запоздалую реакцию на пандемию, и переопубликовал в своем твиттере призыв к отставке эпидемиолога. Счет пошел на недели

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