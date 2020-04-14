{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

NBC: Обама поддержит Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США

Корреспондент телекомпании в Белом доме Питер Александер сообщил, что экс-президент США заявит о своей поддержке в видео, которое будет опубликовано позже

ТАСС, 14 апреля. Экс-президент США Барак Обама поддержит бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом во вторник написал на своей странице в Twitter корреспондент телекомпании NBC в Белом доме Питер Александер.

"Экс-президент Барак Обама заявит о поддержке своего бывшего вице-президента Джо Байдена в видео, которое будет опубликовано сегодня утром (во вторник - прим. ТАСС). Об этом сообщил источник, близкий к экс-президенту", - написал Александер.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Ранее он намечался на 13-16 июля. Мероприятие отложили из-за пандемии нового коронавируса. Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Эксперт: у Трампа высокие шансы на переизбрание, если не будет второй волны пандемии
Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов обратил внимание на то, что пандемия сильно ударила по американской экономике - главном козыре Дональда Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС