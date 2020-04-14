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Суд Киева перенес рассмотрение ареста экс-депутата по делу об убийстве во время "майдана"

Такое решение было принято после того, как защита Татьяны Черновол объявила отвод судье

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева перенес заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол, подозреваемой в умышленном убийстве сотрудника киевского офиса Партии регионов во время "майдана" в феврале 2014 года. Об этом во вторник сообщил судья Сергей Вовк.

"Объявляется перерыв в заседании без определения даты нового", - заявил судья. Такое решение было принято после того, как защита Черновол объявила отвод судье. Перерыв объявлен до момента решения вопроса отвода.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании экс-депутату меры пресечения в виде домашнего ареста. Сама Черновол заявила, что считает открытое против нее дело местью за ее якобы участие в процессе конфискации средств окружения Виктора Януковича, которым занимался ее соратник, экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

На заседании суда представители парламентской фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в полном составе заявили о готовности взять Черновол на поруки.

10 апреля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение Татьяне Черновол в умышленном убийстве сотрудника киевского офиса Партии регионов, возглавляемой экс-президентом Виктором Януковичем, во время "майдана". Следствие предварительно установило, что 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно принимала участие в поджоге дома по улице Липской в Киеве, в котором находился офис Партии регионов. Вследствие пожара погиб мужчина 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса. Сама подозреваемая в комментарии журналистам подтвердила, что была инициатором и соорганизатором поджога офиса партии с целью "отвлечь внимание" силовиков от противостояния с активистами. По ее словам, на тот момент уже поступила информация об убийствах на "майдане", однако следствие позднее заявило, что убийства произошли позднее поджога офиса партии.

Во время обыска в доме у экс-депутата было изъято оружие. Черновол подтвердила данный факт, заявив, что это наградное оружие. Обвинение, предъявленное Черновол, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

События на "евромайдане"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента. На площадь Независимости в Киеве вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные радикалы захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года, когда за один день погибли 53 человека. Всего же в период с 18 по 20 февраля погибшими с обеих сторон считаются порядка 100 человек. Спустя шесть лет дело о стрельбе на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики.

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