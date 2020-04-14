СМИ: йеменские мятежники отразили нападение сил аравийской коалиции в провинции Мариб

БЕЙРУТ, 14 апреля. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" отбили атаки сил аравийской коалиции в провинции Мариб в 120 км к востоку от столицы Сана. Об этом, как передал вещающий из Бейрута панарабский телеканал Al Mayadeen, заявил во вторник официальный представитель вооруженных сил мятежников генерал Яхья Сариа.
"Противнику не удалось добиться какого-либо успеха на фронте в районе Сирвах, наемники, воюющие на стороне Саудовской Аравии, понесли потери и отступили", - указал он. Генерал сообщил, что авиация коалиции перед попыткой прорыва нанесла не менее 20 ракетных ударов в Марибе и соседнем Эль-Джауфе, в результате которых пострадали мирные жители и был нанесен материальный урон.
12 апреля хуситы обвинили Саудовскую Аравию в срыве объявленного на прошлой неделе двухнедельного перемирия на период борьбы с пандемией коронавируса. По словам одного из лидеров движения "Ансар Аллах" Мухаммеда Абдель Саляма, "эскалация военных действий со стороны Эр-Рияда не прекращается на фоне сохранения морской блокады".
Продолжающийся ровно пять лет конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.
По сведения газеты Al-Akhbar, стороны ведут сейчас бои на востоке Йемена за богатую нефтью провинцию Мариб. Важнейшим объектом для них является трубопровод протяженностью 435 км, который идет от нефтепромыслов Сафир к терминалу Рас-Иса на Красном море.
Перед объявлением перемирия 12 апреля войска мятежников-хуситов заняли стратегические высоты Рагван к востоку от административного центра Мариб и приближались с трех направлений к лагерю просаудовских сил "Алмас".