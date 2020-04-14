СМИ: йеменские мятежники отразили нападение сил аравийской коалиции в провинции Мариб

БЕЙРУТ, 14 апреля. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" отбили атаки сил аравийской коалиции в провинции Мариб в 120 км к востоку от столицы Сана. Об этом, как передал вещающий из Бейрута панарабский телеканал Al Mayadeen , заявил во вторник официальный представитель вооруженных сил мятежников генерал Яхья Сариа.

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"Противнику не удалось добиться какого-либо успеха на фронте в районе Сирвах, наемники, воюющие на стороне Саудовской Аравии, понесли потери и отступили", - указал он. Генерал сообщил, что авиация коалиции перед попыткой прорыва нанесла не менее 20 ракетных ударов в Марибе и соседнем Эль-Джауфе, в результате которых пострадали мирные жители и был нанесен материальный урон.

12 апреля хуситы обвинили Саудовскую Аравию в срыве объявленного на прошлой неделе двухнедельного перемирия на период борьбы с пандемией коронавируса. По словам одного из лидеров движения "Ансар Аллах" Мухаммеда Абдель Саляма, "эскалация военных действий со стороны Эр-Рияда не прекращается на фоне сохранения морской блокады".

Продолжающийся ровно пять лет конфликт в Йемене привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

По сведения газеты Al-Akhbar, стороны ведут сейчас бои на востоке Йемена за богатую нефтью провинцию Мариб. Важнейшим объектом для них является трубопровод протяженностью 435 км, который идет от нефтепромыслов Сафир к терминалу Рас-Иса на Красном море.

Перед объявлением перемирия 12 апреля войска мятежников-хуситов заняли стратегические высоты Рагван к востоку от административного центра Мариб и приближались с трех направлений к лагерю просаудовских сил "Алмас".