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Выборы президента США - 2020

Обама объявил о поддержке Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США

Экс-лидер США заявил, что у политика "есть все качества, которые нужны президенту сейчас"

ТАСС, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший американский лидер Барак Обама официально заявил о поддержке экс-вице-президента США Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Соответствующую видеозапись Обама разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"Я с гордостью заявляю о поддержке Джо Байдена. Выбрать Джо своим вице-президентом было одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал. Мы стали близкими друзьями. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нужны президенту сейчас", - заявил демократ Обама, который являлся главой государства в 2009-2017 годах. Байден в те же годы занимал в его администрации пост вице-президента.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, официально выдвинут кандидатом в президенты, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Ранее он намечался на 13-16 июля. Мероприятие отложили из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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