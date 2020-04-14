США на время пандемии будут держать развернутыми за рубежом две авианосные ударные группы

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты оставят на боевом дежурстве в период пандемии и вызванного ею кризиса две авианосные ударные группы. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Мы приняли решение оставить [авианосец] "Гарри Трумэн" развернутым в море, чтобы у нас было по меньшей мере два авианосца в море в любую минуту", - сказал он.

"Это обдуманное, намеренное оперативное решение, цель которого - сделать так, чтобы нам были доступны развернутые авианосные ударные группы в момент кризиса", - добавил Милли.