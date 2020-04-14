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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп 16 апреля обсудит с лидерами G7 ситуацию с коронавирусом

Как отмечает Reuters, еще одна подобная встреча ожидается в мае

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен в четверг в режиме видеоконференции обсудить с остальными лидерами Группы семи (G7) меры по борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом агентство Reuters сообщило во вторник со ссылкой на Белый дом.

Помимо этого, как отмечает Reuters, еще одна подобная встреча ожидается в мае.

Ранее во вторник видеоконференцию провели министры финансов и главы центральных банков "семерки". По ее итогам было распространено заявление, в котором страны G7 пообещали сделать все необходимое для восстановления экономического роста после пандемии нового коронавируса.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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