Гуманитарная подгруппа согласовала детали обмена пленными в Донбассе

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Участники гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе во вторник согласовали детали обмена пленными, выполнение которого ожидается до православной Пасхи. Об этом сообщила спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау.

"Во исполнение принципиальной договоренности, достигнутой трехсторонней контактной группой при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины", - говорится в ее заявлении, которое распространил офис спецпредставителя ОБСЕ на Украине.

Договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса была достигнута на заседании контактной группы 8 апреля. Как отметил по итогам заседания полпред России Борис Грызлов, представители Киева, Донецка и Луганска принципиально согласовали списки лиц для обмена. Представители Донецкой и Луганской народных республик в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова и Ольга Кобцева уточняли, что обмен договорились провести до Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля. При этом в ДНР готовы передать украинской стороне восемь удерживаемых и ожидают возвращения 10 человек. В ЛНР рассчитывают на обмен по формуле "11 на 8".

В конце декабря прошлого года состоялся первый за последние два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной. ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.