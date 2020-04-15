В Южной Корее пройдут парламентские выборы

СЕУЛ, 15 апреля. /ТАСС/. Очередные парламентские выборы пройдут в среду в Республике Корея. На 14 330 избирательных участках, которые будут открыты с 06:00 до 18:00, гражданам предстоит выбрать 300 депутатов Национального собрания. Страна станет первой в мире, где всеобщие выборы пройдут на фоне эпидемии COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа).

Основная борьба развернется между правящей Демократической партией "Тобуро" и консервативной Объединенной партией будущего. В ходе предвыборной агитации представители правящей партии делают упор на необходимости дать возможность президенту страны Мун Чжэ Ину и правительству продолжать работу по борьбе с эпидемией COVID-19 и ее экономическими последствиями. Указывается на эффективность уже предпринятых властями мер, благодаря которым удалось купировать вспышку COVID-19 и сократить заболеваемость с 900 человек в день до 25-30. По состоянию на 14 апреля, заразившихся коронавирусом в Южной Корее было 10 564, с начала эпидемии в стране умерли 222 человека, а выздоровели 7 534.

Объединенная партия будущего призывает избирателей поддержать оппозицию, чтобы помешать правящим силам монополизировать парламент и создать тем самым угрозу демократии.

Коронавирус помогает демократам

Согласно прогнозам большинства южнокорейских политологов, уверенная победа на выборах останется за демократами. Популярность президента и правящего лагеря непрерывно растет по мере того, как в стране сокращается заболеваемость. По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Realmeter, уровень поддержки Мун Чжэ Ина достиг максимального за последние 17 месяцев показателя в 54,4% на фоне успехов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией. Число респондентов, недовольных проводимой им политикой, сократилось.

Realmeter отмечает, что рост народной поддержки обусловлен сложившимся у граждан мнением, что правительство успешно смогло сдержать распространение коронавируса, а также тем, что сторонники правящего либерального блока сплотились в преддверии парламентских выборов.

Из итогов опроса следует, что уровень поддержки "Тобуро" составляет 43,2%, а Объединенной партии будущего - 28,8%.

Политологи сходятся во мнении, что демократы по итогам выборов получат 145-150 мест в парламенте, консерваторы - 107-112. Остальные мандаты заберут представители небольших партий.

Рекордная явка на досрочных выборах

Рекордное число южнокорейских граждан посетило избирательные участки во время досрочного голосования на выборах в Национальное собрание, прошедшего 10 и 11 апреля. По данным ЦИК, в нем приняли участие 11,7 млн человек, или 26,69% зарегистрированных избирателей.

Явка оказалась максимальной с 2014 года, когда была введена в действие система досрочного голосования. В нем на предыдущих парламентских выборах в апреле 2016 года участие приняли 12,19% избирателей.

Высокая явка в этот раз обусловлена желанием избирателей избежать большого скопления людей на участках в день выборов в условиях эпидемии, отмечают южнокорейские политологи.

Тепловизоры и маски на избирательных участках

Правительство Республики Корея и ЦИК объявили, что приложат все возможные усилия для безопасного проведения выборов. В распространенном ими совместном заявлении отмечается, что голосование проводится в экстренной ситуации на фоне пандемии. В этой связи правительство призывает граждан оказать содействие в проведении честных и безопасных выборов.

Их отличительной чертой станут принимаемые властями меры предосторожности. Так, граждане обязаны посещать избирательные участки в защитных масках. На входе будет проверяться температура тела, если она составит больше 37,5 градуса, то избирателя направят на один из восьми специально оборудованных участков для приема граждан с симптомами заболевания.

Помимо этого, избирателям предписывается соблюдать дистанцию в 1 м друг от друга в очередях за бюллетенями и в кабины для голосования. Перед входом в кабину граждане обязаны продезинфицировать руки и надеть пластиковые перчатки. Также регулярно будет проводиться дезинфекция избирательных участков. Власти намерены гарантировать право голоса и инфицированным гражданам.

Официальная предвыборная кампания стартовала 2 апреля и завершилась 14 апреля. При этом проводить агитацию с использованием интернета, электронной почты и текстовых сообщений возможно и в день выборов.