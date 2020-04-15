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Пандемия коронавируса нового типа

ООН начала поставлять Африке помощь для борьбы с пандемией

Первый самолет ООН прибыл в столицу Эфиопии

ООН, 15 апреля. /ТАСС/. Первый самолет ООН с медицинской помощью для африканских стран в рамках борьбы с пандемией коронавируса прибыл в столицу Эфиопии. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Он информировал, что первый из так называемых рейсов солидарности ООН уже приземлился накануне в Аддис-Абебе. "Самолет доставил помощь Всемирной организации здравоохранения, которая будет распределена между 32 странами Африканского континента", - отметил представитель генсека.

Дюжаррик пояснил, что такие рейсы станут частью стратегии помощи региону, где многие страны наиболее уязвимы в условиях пандемии. "Всемирная продовольственная программа открыла в международном аэропорту Аддис-Абебы новый хаб, откуда на весь континент будут идти поставки медицинских принадлежностей, оборудования, будут приезжать гуманитарные работники, - продолжил он. - Оттуда также будет осуществляться медицинская эвакуация".

Теги
ЭфиопияПандемия коронавируса нового типа
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