{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Боливии продлили карантин до 30 апреля

При этом уже на следующей неделе власти республики рассмотрят возможность смягчения ограничений

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апреля. /ТАСС/. Временное правительство Боливии приняло решение продлить до 30 апреля действие общего карантина, введенного 21 марта из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник и.о. главы государства Жанин Аньес.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В соответствии с рекомендациями специалистов, которые меня консультируют, карантин продолжается до 30 апреля", - сказала она в обращении, которое транслировалось в социальных сетях правительства.

При этом Аньес отметила, что на следующей неделе власти рассмотрят возможность смягчения ограничений. "Я хочу поблагодарить всех боливийцев за то, что они хорошо соблюдают карантин", - добавила и.о. президента.

Аньес также анонсировала новую финансовую помощь гражданам Боливии, которые остались без заработка из-за карантина, и меры поддержки малого и среднего бизнеса.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту заболели более 350 человек, 28 умерли.

Теги
БоливияАньес, ЖанинПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп заявил, что губернаторы могут снимать санитарные ограничения только с его согласия
Президент США добавил, что ограничения, возможно, будут отменены на части территории страны еще до 1 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС