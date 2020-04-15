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Пандемия коронавируса нового типа
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Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для приостановки финансирования ВОЗ

Генсек ООН напомнил, что "тысячи сотрудников ВОЗ сражаются на передовой, оказывая помощь государствам и их гражданам в борьбе с пандемией коронавируса"

ООН, 15 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что сейчас не время приостанавливать выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением он выступил на фоне решения президента США Дональда Трампа приостановить финансирование организации в разгар пандемии коронавируса.

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"Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом", - сказал Гутерриш. "Я уверен, что ВОЗ должна оказываться поддержка, абсолютно необходимо, чтобы мир победил в войне с COVID-19 (заболеванием, вызываемым коронавирусом нового типа - прим. ТАСС)".

"Всемирная организация здравоохранения, тысячи ее сотрудников сражаются на передовой, оказывая помощь государствам и их обществам, в особенности наиболее уязвимым, предоставляя им рекомендации, оборудование, обучая медработников", - добавил административный глава ООН.

Он подчеркнул, что из пандемии необходимо будет "извлечь уроки", но отметил, что "время для этого еще не наступило".

Американский лидер заявил во вторник на брифинге в Белом доме, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". Ранее Трамп неоднократно критиковал действия ВОЗ.

Теги
СШАТрамп, ДональдГутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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