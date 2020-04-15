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Пандемия коронавируса нового типа

Зарплаты членов кабмина Новой Зеландии сократят на 20%

Этот шаг правительства позволит "уравнять доходы граждан, пострадавших от пандемии", указала премьер-министр страны Джасинда Ардерн

СИДНЕЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Зарплата членов кабинета министров Новой Зеландии, а также глав государственных учреждений и ведомств будет сокращена на 20% из-за негативного влияния пандемии коронавируса на экономику страны. Об этом в среду сообщила журналистам премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

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"Сегодня я могу подтвердить, что я сама, министры кабинета и главы государственных учреждений столкнутся с сокращением зарплаты на 20% на следующие шесть месяцев", - заявила Ардерн на брифинге, который транслировался телеканалом New Zealand Television. Премьер пояснила, что этот шаг правительства позволит "уравнять доходы граждан страны, пострадавших от пандемии", а также снизить негативное влияние пандемии на экономику страны.

Ардерн сообщила, что за минувшие сутки в стране были выявлены 20 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число заболевших в Новой Зеландии составляет 1 386 человек. С 28 февраля, когда на территории государства был зарегистрирован первый случай инфицирования, девять человек умерли от заболевания, вызванного вирусом, 728 пациентов выздоровели.

Как заявил главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд, в настоящий момент 13 человек госпитализированы с диагнозом COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), остальные проходят лечение амбулаторно. Трое пациентов находятся в реанимации и нуждаются в искусственной вентиляции легких. Также он отметил, что 115 инфицированных являются медицинскими работниками.

С 24 марта в Новой Зеландии действует режим чрезвычайного положения. На всей территории страны введены ограничения на перемещение и осуществление любой деятельности, кроме необходимой для жизнеобеспечения граждан. Закрыты предприятия и учреждения, детские сады и школы. Частные поездки по стране считаются нежелательными, а общественным транспортом могут пользоваться только сотрудники экстренных служб и работники ключевых ведомств.

Теги
Новая ЗеландияАрдерн, ДжасиндаПандемия коронавируса нового типа
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