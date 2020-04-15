В КНДР отметили главный праздник страны в условиях пандемии

На улицах Пхеньяна, как убедился корреспондент ТАСС, вывешены государственные флаги и сообщающие о празднике агитационные плакаты. Жители Пхеньяна с самого утра несут цветы к подножиям статуй и мозаичным панно с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Центром торжеств традиционно остается холм Мансудэ, где и установлены гигантские бронзовые статуи лидеров. В этом году церемонии возложения цветов проходят намного скромнее, чем ранее.

Люди приходят семьями и стараются держаться друг от друга на расстоянии нескольких метров. В потоке возлагающих цветы нет организованных групп военнослужащих, студентов, школьников и воспитанников детских садов, как это можно было наблюдать в предыдущие годы. Все без исключения носят на лице защитные медицинские маски, в КНДР карантинные меры из-за коронавируса введены с начала февраля.

На главных площадях Пхеньяна, где ранее в День Солнца устраивались многочисленные культурные мероприятия, выступления музыкальных коллективов и массовые танцы в народных костюмах, сейчас немноголюдно. Вместо привычных уличных оркестров и вокальных ансамблей - динамики громкоговорителей, которые транслируют революционные песни и патриотические выступления ораторов. Для создания праздничной атмосферы на многих улицах Пхеньяна в преддверии Дня Солнца разбили цветочные клумбы, на набережной реки Тэдонган, которая протекает в центре столицы, включили фонтаны.

Центральная газета "Нодон синмун" в среду опубликовала серию статей о заслугах Ким Ир Сена. Отдельный материал посвящен новым почтовым маркам, которые были выпущены в честь 108-й годовщины со дня рождения основателя страны. Издание также сообщает о многочисленных поздравительных посланиях и корзинах цветов, которые поступили из-за рубежа в адрес председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына по случаю праздника.

В связи с принимаемыми в КНДР строгими карантинными мерами власти республики ранее отменили проведение в начале апреля ежегодного международного марафона, а также традиционных выставок цветов Кимченирия и Кимирсения. Ранее в республике с начала февраля были отменены регулярные международные авиарейсы и отправка пассажирских поездов в Китай и в Россию. Въезд иностранцев на территорию КНДР, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом, согласно сообщениям центральных СМИ страны, на территории народной республики за все время карантина не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.