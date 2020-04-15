Макрон выразил надежду, что Путин поддержит предложение о глобальном прекращении огня

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что президент России Владимир Путин поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в среду в интервью радиостанции RFI.

"Я говорил с Путиным об этом изначально, когда выступил с этой инициативой. С того времени, как я получил твердое подтверждение от других лидеров, я не разговаривал с ним. Теперь я надеюсь сделать это в ближайшие несколько часов", - сказал Макрон.

"Председателя КНР Си Цзиньпин подтвердил мне свое согласие. А также президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Я уверен, что президент Путин также даст свое согласие", - сказал Макрон. "И когда он и даст такое согласие, мы сможем провести такую общую видеоконференцию и таким образом распространить этот призыв торжественно, решительно и эффективно", - добавил Макрон.

В совместном заявлении лидеров стран ЕАЭС (включает Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию), принятом по итогам видеоконференции, проходившей 14 апреля, содержится призыв ко всем государствам продолжать международное сотрудничество в условиях пандемии. "Укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права", - говорится в документе.