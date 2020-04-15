Очереди и тонны антисептика: Корея проводит первые в мире всеобщие выборы при пандемии

В среду в Республике Корея проходят парламентские выборы. Страна стала первой в мире, где выборы организованы на фоне эпидемии COVID-19

На 14 330 избирательных участках, которые открыты с 06:00 до 18:00, гражданам предстоит выбрать 300 депутатов Национального собрания. Отличительной чертой голосования стали длинные очереди на избирательных участках. Это объясняется тем, что из-за эпидемии граждане соблюдают правила социального дистанцирования, предписывающие находиться друг от друга на расстоянии не менее одного метра. Очереди стали появляться еще до открытия участков в шесть часов утра, растянувшись на несколько сотен метров, и продолжают расти по мере подхода избирателей. Сам процесс голосования также занимает намного больше времени, чем обычно. На прошлых выборах граждане могли зарегистрировать свой голос, просто просканировав отпечаток пальца: в стране существует общенациональная база биометрических данных, позволяющая мгновенно идентифицировать любого совершеннолетнего гражданина. Однако в условиях эпидемии власти посчитали этот способ потенциально опасным с точки зрения распространения коронавируса, и сейчас избиратели должны иметь с собой удостоверение личности, данные которого переписывают члены избирательной комиссии. Кроме того, в этот раз в выборах принимают участие рекордное число политических партий и кандидатов, что требует от голосующих больше времени для того, чтобы найти их в бюллетене. Эти документы в этот раз также имеют рекордные размеры — почти полметра в длину. Из-за этого машины для подсчета голосов не могут их обработать и подсчет будет вестись вручную.

Антивирусные меры Граждане в целом с пониманием относятся к долгому ожиданию. "В нынешней опасной ситуации необходимо проявлять дополнительную бдительность и осторожность, неукоснительно соблюдать правила. Конечно, это занимает больше времени, но зато и риск заразиться минимален", — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Пак Сон Мо, один из избирателей, голосующих на участке в сеульском районе Ёнсан. Правительство Республики Корея и ЦИК объявили, что приложат все возможные усилия для безопасного проведения выборов. В распространенном ими несколькими днями ранее совместном заявлении отмечается, что голосование проводится в экстренной ситуации на фоне пандемии. В этой связи правительство призывает граждан оказать содействие в проведении честных и безопасных выборов. Отличительной чертой голосования стали повышенные меры предосторожности. Так, граждане обязаны посещать избирательные участки в защитных масках. Избирателям предписывается соблюдать дистанцию один метр друг от друга в очередях за бюллетенями и в кабины для голосования. Перед входом в кабину граждане обязаны продезинфицировать руки и надеть пластиковые перчатки.

Регулярно проводится дезинфекция избирательных участков. Находящиеся на самоизоляции граждане смогут проголосовать после 18:00, когда участки закроют свои двери для остальных. Пример для всего мира Авторитетный южнокорейский политолог и журналист-международник Мэн Чу Сок считает, что успешное проведение в Республике Корея общенациональных выборов в парламент на фоне пандемии коронавирусного заболевания станет примером для всех остальных стран мира. "Республика Корея стала первой в мире страной с развитой демократией, где после начала пандемии проходят всеобщие парламентские выборы, — отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС. — Есть все шансы, что она станет ролевой моделью для всего мирового сообщества, для остальных государств, где в этом году намечены плебисциты, в частности для США, где в ноябре предстоит выбрать президента". Мэн Чу Сок считает, что решение правительства провести голосование в положенный срок было правильным. "Озвучивались опасения о том, что явка может быть низкой, но пока они не подтверждаются: она находится примерно на том же уровне, что и в ходе предыдущих выборов. Однако перенос голосования неизбежно подорвал бы легитимность Национального собрания в глазах граждан и в целом южнокорейских демократических институтов", — подчеркнул эксперт.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он отметил хорошую организацию выборов, проходящих в условиях проводимой властями кампании по социальному дистанцированию на фоне пандемии. "Предприняты беспрецедентные меры, чтобы избежать распространения инфекции, при этом гарантировано право голоса инфицированным и находящимся в самоизоляции гражданам, которых насчитывается более 60 тыс.", — заявил Мэн Чу Сок. Он считает, что успешный южнокорейский опыт проведения выборов в новых условиях "наверняка будет востребован во всем мире". Коронавирус помогает правящему лагерю Основная борьба развернулась между правящей Демократической партией "Тобуро" и консервативной Объединенной партией будущего. В ходе предвыборной агитации представители правящей партии делали упор на необходимости дать возможность президенту страны Мун Чжэ Ину и правительству продолжать работу по борьбе с эпидемией COVID-19 и ее экономическими последствиями. Указывается на эффективность уже предпринятых властями мер, благодаря которым удалось купировать вспышку COVID-19 и сократить заболеваемость с 900 человек в день до 25–30. По состоянию на среду в Республике Корея 10 591 человек заразился коронавирусом. На протяжении последних трех дней ежесуточное число новых пациентов не превышает 30. Объединенная партия будущего призывает избирателей поддержать оппозицию, чтобы помешать правящим силам монополизировать парламент и создать тем самым угрозу демократии. Согласно прогнозам большинства южнокорейских политологов, уверенная победа на выборах останется за демократами. Популярность президента и правящего лагеря непрерывно растет по мере того, как в стране сокращается заболеваемость. По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Realmeter ("Риалмитер"), уровень поддержки Мун Чжэ Ина достиг максимального за последние 17 месяцев показателя 54,4% на фоне успехов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией. Число респондентов, недовольных проводимой им политикой, сократилось.

На эту тему Коронавирус влияет не только на экономику, но и на мировую политику. Объясняем почему

Realmeter отмечает, что рост народной поддержки обусловлен сложившимся у граждан мнением, что правительство успешно смогло сдержать распространение коронавируса, а также тем, что сторонники правящего либерального блока сплотились в преддверии парламентских выборов. Из итогов опроса следует, что уровень поддержки "Тобуро" составляет 43,2%, в то время как Объединенной партии будущего — 28,8%. Политологи сходятся во мнении, что демократы по итогам выборов получат 145–150 мест в парламенте, консерваторы — 107–112. Остальные мандаты заберут представители небольших партий. Рекордная явка на досрочных выборах Рекордное число южнокорейских граждан посетили избирательные участки во время досрочного голосования на выборах в Национальное собрание, прошедшего 10 и 11 апреля. По данным ЦИК, в нем приняли участие 11,7 млн человек, или 26,69% зарегистрированных избирателей. Явка оказалась максимальной с 2014 года, когда была введена в действие система досрочного голосования. В нем на предыдущих парламентских выборах в апреле 2016 года участие приняли 12,19% избирателей.