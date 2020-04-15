Киев подтвердил подготовку к обмену пленными с Донбассом в ближайшие дни

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Офис президента Украины подтвердил готовящийся в ближайшие днни обмен удерживаемыми лицами с Донбассом. Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса.

"Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Именно освобождение будет происходить в ближайшее время", - отметили в пресс-службе, добавив, что "дата постоянно уточняется".

При этом там опровергли сообщение СМИ о том, что якобы обмен происходит сейчас. "Это не соответствует действительности. К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований", - отметили в пресс-службе. При этом в президентском офисе добавили, что процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации изоляции граждан, которых забирает украинская сторона.

В минувший вторник в ОБСЕ сообщили, что участники гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласовали детали обмена пленными, выполнение которого ожидается до православной Пасхи.

Договоренность об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса была достигнута на заседании Контактной группы 8 апреля. Как отметил по итогам заседания полпред России Борис Грызлов, представители Киева, Донецка и Луганска принципиально согласовали списки лиц для обмена. Представители Донецкой и Луганской народных республик в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова и Ольга Кобцева уточняли, что обмен договорились провести до Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля. При этом в ДНР готовы передать украинской стороне восемь удерживаемых и ожидают возвращения 10 человек. В ЛНР рассчитывают на обмен по формуле "11 на 8".

В конце декабря прошлого года состоялся первый за последние два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной. ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.