СМИ: израильский беспилотник атаковал машину "Хезболлах" на сирийско-ливанской границе

БЕЙРУТ, 15 апреля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал машину с командирами шиитской вооруженной милиции "Хезболлах" на сирийско-ливанской границе. Об этом сообщил в среду портал "Ан-Нашра". По предварительным данным, убитых среди шиитских бойцов нет.

Машина была обстреляна в момент, когда остановилась поблизости от контрольно-пропускного пункта "Маснаа". Группа командиров направлялась в Сирию, где бойцы "Хезболлах" воюют на стороне правительственной армии против террористических группировок.

С начала месяца это второе по счету покушение на членов шиитской милиции. 3 апреля был убит руководитель контрразведки в Южном Ливане Мухаммед Али Юнес.

На юге Ливана летом 2006 года произошел вооруженный конфликт между шиитскими формированиями и израильской армией, который закончился установлением режима прекращения огня на границе в соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН. Пограничные районы патрулируют миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане.