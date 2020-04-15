Рада на заседании 16 апреля снимет препятствия для принятия "антиколомойского" закона

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Верховная рада соберется на внеочередное заседание в четверг для внесения изменений в регламент парламента и принятия закона об оборонных закупках. Об этом в среду сообщила пресс-служба Рады.

"Председатель Верховной рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания <...> на 13:00 16 апреля", - отметили в пресс-службе. В повестке дня значится внесение изменений в регламент парламента, позволяющих по особой процедуре рассматривать во втором чтении законопроекты, в которые внесено более 500 поправок. Внесение изменений в регламент откроет путь к принятию в целом так называемого антиколомойского закона №2571-д, который касается усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и является последним условием МВФ для выделения кредита Киеву.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона о ратификации соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, внесут изменения в закон "О местном самоуправлении". Помимо этого, запланировано голосование за закон об оборонных закупках и внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей.

Внеочередное заседание созывают по требованию президента страны Владимира Зеленского. Ключевым решением на внеочередном заседании, как ожидается, станет изменение регламента, что позволит принять закон о банковской деятельности. Этот закон, в частности, предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. В законопроект, принятый в первом чтении и затрагивающий интересы олигарха Игоря Коломойского, внесено более 16 тыс. поправок, вследствие чего его принятие по действующей процедуре затянется на долгое время, чего Киев не может допустить, поскольку от него зависит продолжение финансирования со стороны Международного валютного фонда.