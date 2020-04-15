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В США заявили, что кибератаки со стороны КНДР угрожают мировой финансовой системе

Там назвали подобные действия со стороны республики злонамеренными

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов заявили в среду, что "злонамеренная деятельность" КНДР в киберпространстве угрожает США, другим странам мира, а также стабильности мировой финансовой системы.

"Злонамеренная деятельность КНДР в киберпространстве угрожает Соединенным Штатам и странам по всему миру, в частности, она представляет значительную угрозу для целостности и стабильности международной финансовой системы", - говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"США тесно сотрудничают со странами-единомышленниками, чтобы сосредоточить внимание и осудить подрывное, деструктивное или иным образом дестабилизирующее поведение в киберпространстве", - добавили в Госдепартаменте, подчеркнув важность совместной работы "над ослаблением киберугрозы" со стороны КНДР.

Теги
СШАКНДР
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