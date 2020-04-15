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Иракские курды заявили об авиаударах Турции по их позициям

По данным телеканала Rudaw, в результате воздушной атаки были уничтожены две телекоммуникационные вышки

ТАСС, 15 апреля. Турецкие ВВС нанесли в среду удары по укрытиям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, есть жертвы. С таким утверждением выступил курдский телеканал Rudaw.

По его информации, авиаудар, в результате которого погибли три женщины, был нанесен в районе населенного пункта Махмур (60 км к юго-западу от Эрбиля). Также бомбардировке подверглись укрепления РПК в районе Равандуз (110 км к северо-востоку от Эрбиля). Сообщается, что в ходе воздушной атаки были уничтожены две телекоммуникационные вышки.

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ИракТурция
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