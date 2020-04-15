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Пандемия коронавируса нового типа
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Столтенберг: кризис пандемии станет геополитическим шоком для международного сообщества

НАТО ожидает обострения вызовов безопасности, в том числе от России из-за пандемии, заявил генсек

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Кризис в связи с пандемией коронавируса станет геополитическим шоком для всего международного сообщества. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран альянса в формате видеоконференции.

"Мы рассмотрели долгосрочные последствия кризиса в сфере здравоохранения. Геополитические последствия могут быть значительными, кризис станет геополитическим шоком для всего международного сообщества", - сказал он.

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По словам Столтенберга, пандемия "представляет собой беспрецедентный вызов". "Этот кризис оказывает глубокое воздействие на население и экономики стран. Международная система подверглась сильным потрясениям", - добавил он. Как отметил генсек, пандемия напомнила о том, что "все уязвимы перед лицом кризиса здравоохранения". "И здесь есть уроки, которые нам предстоит извлечь", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек также сообщил, что министры обороны стран НАТО договорились, что альянс должен подготовиться к будущим подобным кризисам. "По мере того как мы наращиваем усилия против коронавируса, нам также нужно готовиться к будущему. Министры обороны стран НАТО договорились обновить наши базовые требования к гражданской готовности, чтобы сделать наши общества более устойчивыми во время будущих кризисов", - отметил он.

НАТО ожидает обострения вызовов безопасности, в том числе со стороны России, в связи с пандемией коронавируса. "Министры обсудили продолжение сдерживания и обороны. Вызовы безопасности, которые были до пандемии, никуда не исчезли, наоборот. Потенциальные противники будут пытаться использовать пандемию для продвижения своих интересов, могут активизироваться террористические группировки... И мы видим, что не снижаются военные темпы России", - сказал Столтенберг.

По его словам, бюджеты государств НАТО будут сокращаться из-за пандемии, но оценить размер сокращения их военных расходов пока невозможно. "Пандемия будет иметь экономические последствия, будет падение роста и бюджетов. Но пока рано говорить о военных расходах, сейчас мы должны быть сосредоточены на спасении людей", - заявил генсек, отвечая на вопрос, смогут ли страны НАТО после пандемии продолжать увеличивать военные бюджеты до 2% ВВП, как того требует альянс.

Самолеты НАТО осуществили более 100 вылетов для доставки медицинского оборудования странам - членам альянса, а военные развернули 25 госпиталей для оказания помощи в борьбе с пандемией. "НАТО выполнила более 100 воздушных миссий по снабжению медицинским оборудованием, развернула 25 полевых госпиталей, обеспечила более 25 тыс. лечебных коек, и свыше 4 тыс. человек личного состава медицинской службы альянса оказали поддержку в борьбе с пандемией", - сказал Столтенберг.

По словам генсека, военнослужащие играют ключевую роль в борьбе с пандемией, "обеспечивая координацию между странами". "Главный урок для нас состоит в том, что есть тесная связь между гражданскими усилиями и способностью военных действовать. Мы будем рассматривать краткосрочные и среднесрочные перспективы для повышения готовности к возможным следующим кризисам", - добавил он.

Теги
Столтенберг, ЙенсПандемия коронавируса нового типа
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