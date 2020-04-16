В ДНР и ЛНР сообщили, что в Донбассе пройдет обмен пленными

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Новый обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, как ожидается, пройдет в четверг. Эту дату назвали омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова и представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политподгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

"Обмен пленными между Киевом и Луганской и Донецкой народными республиками должен состояться завтра [16 апреля]. Республики провели все необходимые действия по процедурной очистке и организационной подготовке. Обмен пройдет по формуле, ранее согласованной в контактной группе. Если он сорвется, то теперь уже только по вине Киева. Увы, прецеденты были", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он не сообщил подробностей, так же как и Морозова, которая сказала журналистам лишь, что "обмен пленными должен состояться 16 апреля".

Со своей стороны представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева сообщила, что республика выполнила все мероприятия по процессуальной очистке всех удерживаемых украинских военнослужащих перед запланированным обменом пленными и рассчитывает на аналогичные действия Киева. "Все необходимые мероприятия по процессуальной очистке со стороны ЛНР выполнены. Мы рассчитываем, что такие же обязательства в соответствии с достигнутыми договоренностями будут выполнены и со стороны Украины", - процитировало Кобцеву в среду агентство Луганскинформцентр.

Согласованы все детали

Спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау ранее сообщила, что участники гуманитарной подгруппы контактной группы во вторник согласовали детали обмена пленными, выполнение которого ожидается до православной Пасхи. "Во исполнение принципиальной договоренности, достигнутой трехсторонней контактной группой при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины", - процитировал Грау офис спецпредставителя ОБСЕ на Украине.

Киев точную дату не назвал

Однако уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в видеообращении в среду точную дату обмена не назвала. "Очередной этап взаимного обмена удерживаемыми лицами в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. Сейчас переговоры продолжаются, в частности идут последние согласования даты, списков и логистики передачи граждан", - заявила она. По словам Денисовой, процесс подготовки обмена осложняется действующим на Украине карантином в связи с распространением коронавируса. Денисова подчеркнула, что по возвращении все граждане Украины в обязательном порядке будут изолированы на время карантина в течение 14 дней.

Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее в среду подтвердил подготовку к обмену пленными с Донбассом в ближайшие дни, отметив, что сейчас "идут последние согласования по списку и по логистике". А министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил в эфире "Общественного ТВ", что обмен состоится в четверг или пятницу - последние рабочие дни перед Пасхой.

Договоренности контактной группы

8 апреля республики Донбасса и Киев в ходе переговоров в рамках контактной группы, которые проходили в режиме видеоконференции, сумели принципиально договориться о проведении нового обмена удерживаемыми лицами. Как сообщили участники переговоров, это должно произойти до пасхальных праздников, то есть до 19 апреля. Домой с обеих сторон вернутся 37 человек.

По словам Дарьи Морозовой, республика готова обменяться удерживаемыми лицами по формуле "8 на 10". "После долгих переговоров нам все же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения", - сказала она после переговоров.

В свою очередь Ольга Кобцева тогда проинформировала, что в их случае договоренность предполагает формулу "11 на 8". "То есть 11 отдаем - восемь забираем", - уточнила она. По ее словам, "крайняя дата обмена - 17 апреля".

В конце декабря минувшего года состоялся первый за последние два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом. В результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.